EXPOSITION – LA SCIENCE DU FOLKLORE 34 rue Sainte-Catherine Nancy, 18 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Inspirée par la faune, la flore et le folklore, Léa Le Faucon navigue à travers les contes, légendes, superstitions, cultures populaires et mythologie. Certaines de ses pratiques s’appuient sur des observations minutieuses de la nature, tandis que d’autres restent énigmatiques. Mais toutes lui permettent de remonter le temps pour comprendre nos croyances passées.

Les deux séries d’illustrations que vous pourrez découvrir sont le fruit de ce dialogue captivant. Plongez dans son univers envoûtant..

Vendredi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-12-24 18:00:00. .

34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Inspired by fauna, flora and folklore, Léa Le Faucon navigates through tales, legends, superstitions, popular culture and mythology. Some of her practices are based on meticulous observations of nature, while others remain enigmatic. But all allow him to go back in time to understand our past beliefs.

The two series of illustrations you will discover are the fruit of this captivating dialogue. Immerse yourself in his spellbinding universe.

Inspirándose en la fauna, la flora y el folclore, Léa Le Faucon navega entre cuentos, leyendas, supersticiones, cultura popular y mitología. Algunas de sus prácticas se basan en meticulosas observaciones de la naturaleza, mientras que otras siguen siendo enigmáticas. Pero todas ellas le permiten retroceder en el tiempo para comprender nuestras creencias pasadas.

Las dos series de ilustraciones que puede ver aquí son fruto de este cautivador diálogo. Sumérjase en su universo hechizante.

Inspiriert von Fauna, Flora und Folklore, navigiert Léa Le Faucon durch Märchen, Legenden, Aberglauben, Volkskulturen und Mythologie. Einige ihrer Praktiken beruhen auf sorgfältigen Naturbeobachtungen, während andere rätselhaft bleiben. Aber alle ermöglichen es ihm, in die Vergangenheit zu reisen, um unsere früheren Glaubensvorstellungen zu verstehen.

Die beiden Illustrationsserien, die Sie sehen werden, sind das Ergebnis dieses fesselnden Dialogs. Tauchen Sie ein in seine fesselnde Welt.

Mise à jour le 2023-11-15 par DESTINATION NANCY