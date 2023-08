LE LIVRE SUR LA PLACE – SOUS LE RÈGNE DES ALGORITHMES 34 rue Sainte-Catherine Nancy, 9 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

La mort s’invite dans les derniers ouvrages de Franck Thilliez et Yannick Grannec, le sport est l’objet de l’essai d’Aurélie Jean, mais tous trois convoquent la science. Entre croyance et méfiance, c’est aussi la question de la morale qu’ils abordent.. Tout public

Samedi 2023-09-09 10:30:00 fin : 2023-09-09 11:30:00. 0 EUR.

34 rue Sainte-Catherine

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Death features in the latest works by Franck Thilliez and Yannick Grannec, and sport is the subject of Aurélie Jean?s essay, but all three call on science. Between belief and mistrust, they also tackle the question of morality.

La muerte protagoniza los últimos libros de Franck Thilliez y Yannick Grannec, y el deporte es el tema del ensayo de Aurélie Jean, pero los tres recurren a la ciencia. Entre la creencia y la desconfianza, abordan también la cuestión de la moral.

Der Tod spielt in den neuesten Werken von Franck Thilliez und Yannick Grannec eine Rolle, der Sport ist Gegenstand des Essays von Aurélie Jean, aber alle drei berufen sich auf die Wissenschaft. Zwischen Glaube und Misstrauen geht es auch um die Frage der Moral.

