STAGE DE PEINTURE, DESSIN, AQUARELLE ET MODELAGE 34 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte, 10 juillet 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

La Société Vendéenne des Arts propose une semaine de stage atelier autour de la peinture, du dessin, des aquarelles et du modelage, en plein air au coeur de la nature..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 18:30:00. .

34 Rue Rabelais Esppace François Viète

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Société Vendéenne des Arts offers a week-long workshop in painting, drawing, watercolors and modeling, outdoors in the heart of nature.

La Société Vendéenne des Arts propone una semana de talleres de pintura, dibujo, acuarela y modelado, al aire libre y en plena naturaleza.

Die Société Vendéenne des Arts bietet eine Woche lang Workshops rund um Malen, Zeichnen, Aquarellieren und Modellieren unter freiem Himmel inmitten der Natur an.

Mise à jour le 2023-06-26 par Vendée Expansion