« A tous les âges de ma vie, la santé mentale est un droit » 34 Rue Nicolas Oresme Caen, 9 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les Semaines d’information sur la Santé Mentale sont un événement annuel national.

A l’occasion de la 34e édition, le collectif coordonné par le Conseil Local de Santé Mentale de Caen, d’Hérouville Saint Clair, de Mondeville propose, du lundi 09 au dimanche 22 octobre 2023 des animations (Projection/débat, concerts, exposition, sensibilisation au sport et au bien-être…), des conférences, des témoignages autour de la thématique «A tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit », majoritairement gratuites ou à prix libre.

Ouverte à toutes et tous, cette édition 2023 s’annonce riche et variée pour promouvoir l’importance d’une bonne santé mentale, pour y veiller tout au long de la vie et lutter ensemble contre les préjugés et la stigmatisation des troubles psychiques..

Vendredi 2023-10-09 fin : 2023-10-22 . .

34 Rue Nicolas Oresme

Caen 14000 Calvados Normandie



Mental Health Information Weeks is an annual national event.

For the 34th edition, the collective coordinated by the Local Mental Health Councils of Caen, Hérouville Saint Clair and Mondeville is offering, from Monday October 09 to Sunday October 22, 2023, a range of events (screenings/debates, concerts, exhibitions, awareness-raising about sport and well-being, etc.), conferences and testimonials on the theme « At every age, my mental health is a right », mostly free or at no cost.

Open to all, this 2023 edition promises to be rich and varied, promoting the importance of good mental health, ensuring it throughout life, and working together to combat prejudice and the stigmatization of mental disorders.

Las Semanas de Información sobre Salud Mental son un acontecimiento nacional anual.

Para la 34ª edición, el grupo coordinado por los Consejos Locales de Salud Mental de Caen, Hérouville Saint Clair y Mondeville propone, del lunes 09 al domingo 22 de octubre de 2023, una serie de actos (proyecciones/debates, conciertos, exposiciones, sensibilización al deporte y al bienestar, etc.), conferencias y testimonios sobre el tema « A cualquier edad de la vida, mi salud mental es un derecho », en su mayoría gratuitos o sin coste alguno.

Abierto a todos, el evento de 2023 promete ser rico y variado, promoviendo la importancia de una buena salud mental, garantizándola a lo largo de toda la vida y trabajando juntos para combatir los prejuicios y la estigmatización de los trastornos mentales.

Die Informationswochen zur psychischen Gesundheit sind eine jährliche nationale Veranstaltung.

Anlässlich der 34. Ausgabe bietet das von den lokalen Räten für psychische Gesundheit in Caen, Hérouville Saint Clair und Mondeville koordinierte Kollektiv von Montag, den 09. bis Sonntag, den 22. Oktober 2023 Veranstaltungen (Filmvorführungen/Debatten, Konzerte, Ausstellungen, Sensibilisierung für Sport und Wohlbefinden usw.), Konferenzen und Erfahrungsberichte rund um das Thema « In jedem Lebensalter ist meine psychische Gesundheit ein Recht » an, die größtenteils kostenlos oder zum Nulltarif erhältlich sind.

Die Veranstaltung 2023 ist für alle offen und verspricht eine große Vielfalt an Angeboten, um die Bedeutung einer guten psychischen Gesundheit zu verdeutlichen, sie ein Leben lang zu erhalten und gemeinsam gegen Vorurteile und die Stigmatisierung psychischer Störungen anzukämpfen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité