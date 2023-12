TARENTULE 34 Rue Maran Toulouse, 4 décembre 2023, Toulouse.

Nous sommes tous tissés d’histoires et troués d’oublis.

Quand la jeune adolescente Nona cherche à en savoir plus sur son passé, sa mère refuse de lui répondre car elle a tout oublié : sa mémoire est lessivée.

Lieu : Grande Salle – Durée 1h15.

We are all woven with stories and riddled with forgetfulness.

When the young teenager Nona wants to know more about her past, her mother refuses to answer because she has forgotten everything: her memory is washed away.

Location: Grande Salle – Running time 1h15

Todos estamos entretejidos de historias y plagados de olvidos.

Cuando la joven adolescente Nona intenta saber más sobre su pasado, su madre se niega a responder porque lo ha olvidado todo: su memoria está borrada.

Lugar: Grande Salle – Duración 1h15

Wir alle sind von Geschichten durchwoben und von Vergessen durchlöchert.

Als der junge Teenager Nona versucht, mehr über ihre Vergangenheit zu erfahren, verweigert ihre Mutter ihr die Antwort, weil sie alles vergessen hat: Ihr Gedächtnis ist ausgewaschen.

Ort: Großer Saal – Dauer 1h15

