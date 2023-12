SUR-MÉNAGES 34 Rue Maran Toulouse, 4 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Elle et lui sont comédiens et en ménage.

Lui insiste pour jouer avec elle « La Paix chez soi » de Georges Courteline et « Le Pain de ménage » de Jules Renard.

Lieu : Sous le Pavé – Durée 1h.

34 Rue Maran THEATRE DU PAVE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



He and she were both actors and living together.

He insists on performing Georges Courteline’s « La Paix chez soi » and Jules Renard’s « Le Pain de ménage » with her.

Location: Sous le Pavé – Running time 1h

Él y ella son actores y viven juntos.

Insiste en interpretar con ella « La Paix chez soi » de Georges Courteline y « Le Pain de ménage » de Jules Renard.

Lugar: Sous le Pavé – Duración 1 hora

Sie und er sind Schauspieler und verheiratet.

Er besteht darauf, mit ihr « La Paix chez soi » von Georges Courteline und « Le Pain de ménage » von Jules Renard zu spielen.

Ort: Sous le Pavé – Dauer 1 Std

