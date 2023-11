LA LÉGENDE DE SAINT-JULIEN L’HOSPITALIER 34 Rue Maran Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

C’est un conte avec son lot de châteaux, de jeunes seigneurs, de chevauchées sous des cieux immenses, de noires forêts dans lesquelles notre humanité chancelle ; et avec, ça et là, une princesse orientale et une bataille homérique.

Lieu : Grande Salle – Durée 1h15.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 21:45:00. .

34 Rue Maran THEATRE DU PAVE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



It’s a tale with castles, young lords, rides under immense skies, dark forests in which our humanity falters; and with, here and there, an oriental princess and a Homeric battle.

Venue: Grande Salle – Duration 1h15

Es un cuento con castillos, jóvenes señores, cabalgadas bajo cielos inmensos, bosques oscuros en los que nuestra humanidad vacila; y aquí y allá, una princesa oriental y una batalla homérica.

Lugar: Grande Salle – Duración 1h15

Es ist ein Märchen mit vielen Schlössern, jungen Herren, Ritten unter weitem Himmel, dunklen Wäldern, in denen unsere Menschlichkeit schwankt; und hier und da einer orientalischen Prinzessin und einer homerischen Schlacht.

Ort: Großer Saal – Dauer 1 Stunde 15 Minuten

