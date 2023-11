VEIL/BADINTER OU DE LA CONVICTION ET DU COURAGE EN POLITIQUE 34 Rue Maran Toulouse, 28 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

D’après les textes de loi de Simone Veil sur l’interruption volontaire de grossesse et de Robert Badinter sur l’abolition de la peine de mort

Lieu : Grande Salle – Durée 50 minutes.

2023-11-28

34 Rue Maran THEATRE DU PAVE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



Based on legal texts by Simone Veil on the voluntary interruption of pregnancy and Robert Badinter on the abolition of the death penalty

Location: Grande Salle – Duration 50 minutes

A partir de textos jurídicos de Simone Veil sobre la interrupción voluntaria del embarazo y de Robert Badinter sobre la abolición de la pena de muerte

Lugar: Grande Salle – Duración 50 minutos

Nach den Gesetzestexten von Simone Veil über den freiwilligen Schwangerschaftsabbruch und von Robert Badinter über die Abschaffung der Todesstrafe

Ort: Großer Saal – Dauer 50 Minuten

