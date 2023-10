Brassberry invite les lyonnais du Brass Band des Gones 34 Rue Henri Sellier Bourges, 10 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

La musique des cuivres investit l’Auditorium du Conservatoire ! Pour clore l’année 2023, Brassberry, le Brass Band de Bourges dirigé par Olivier Bougain, invite les Lyonnais du Brass Band des Gones à partager la scène de l’Auditorium pour une après-midi 100% Brass Band..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 18 EUR.

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Brass music takes over the Conservatoire Auditorium! To close the year 2023, Brassberry, the Brass Band de Bourges led by Olivier Bougain, invites Lyon?s Brass Band des Gones to share the Auditorium stage for an afternoon of 100% Brass Band.

¡La música de metales toma el Auditorio del Conservatorio! Como colofón a 2023, Brassberry, la Brass Band de Bourges dirigida por Olivier Bougain, invita a la Brass Band des Gones de Lyon a compartir el escenario del Auditorio para una tarde de música 100% Brass Band.

Die Musik der Blechbläser erobert das Auditorium des Konservatoriums! Zum Abschluss des Jahres 2023 lädt Brassberry, die Brass Band aus Bourges unter der Leitung von Olivier Bougain, die Brass Band des Gones aus Lyon ein, die Bühne des Auditoriums für einen 100%igen Brass Band-Nachmittag zu teilen.

Mise à jour le 2023-09-29 par BIT MEHUN SUR YEVRE