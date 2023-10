Concert autour de la musique baroque 34 Rue Henri Sellier Bourges, 30 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Venez profiter d’un temps de détente lors de la pause méridienne avec ce concert autour de la musique baroque en compagnie de nos professeurs !.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 13:30:00. 18 EUR.

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Come and enjoy a relaxing lunchtime concert of Baroque music with our teachers!

Venga a disfrutar de un relajante concierto de música barroca a la hora del almuerzo con nuestros profesores

Genießen Sie eine entspannte Mittagspause mit diesem Konzert rund um die Barockmusik in Begleitung unserer Lehrer!

Mise à jour le 2023-09-29 par BIT MEHUN SUR YEVRE