L’épopée de la déesse Kolyneï Tévi 34 Rue Henri Sellier Bourges, 26 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

L’épopée de la déesse Kolyneï Tévi, ballet classique Khmer, créé et porté par l’association Tep Monorom, qui œuvre à la sauvegarde, la diffusion et l’enseignement des danses traditionnelles et sacrées khmères..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . 18 EUR.

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



L’épopée de la déesse Kolyneï Tévi, a classical Khmer ballet created and performed by the Tep Monorom association, which works to preserve, disseminate and teach traditional and sacred Khmer dances.

La epopeya de la diosa Kolyneï Tévi, ballet clásico jemer creado e interpretado por la asociación Tep Monorom, que trabaja para preservar, difundir y enseñar las danzas jemeres tradicionales y sagradas.

Das Epos der Göttin Kolynei Tevi, klassisches Khmer-Ballett, geschaffen und getragen von der Vereinigung Tep Monorom, die sich für den Erhalt, die Verbreitung und den Unterricht traditioneller und heiliger Khmer-Tänze einsetzt.

Mise à jour le 2023-09-29 par BIT MEHUN SUR YEVRE