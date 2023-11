Gala Le Nez dans les Etoiles 34 Rue Henri Sellier Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Gala Le Nez dans les Etoiles 34 Rue Henri Sellier Bourges, 25 novembre 2023, Bourges. Bourges,Cher L’école de cirque de Bourges, Le Nez dans les Etoiles, donnera son traditionnel Gala !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 5 EUR.

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Bourges circus school, Le Nez dans les Etoiles, presents its traditional Gala!
¡La escuela de circo de Bourges, Le Nez dans les Etoiles, celebrará su tradicional Gala!
Die Zirkusschule von Bourges, Le Nez dans les Etoiles, wird ihre traditionelle Gala geben!

