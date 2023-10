LES GUGUSSTINS PRÉSENTENT TONTON GÂTEAU, MON RÊVE ET LE CONTRÔLE TECHNIQUE 34 Rue Fortes Cannes Socourt, 7 octobre 2023, Socourt.

Socourt,Vosges

Envie de vous détendre et de rire : venez nombreux assister à la représentation théâtrale de la troupe « les Gugusstins ». Trois acteurs qui vont vous faire passer une agréable soirée avec « Tonton Gâteau, mon rêve » et « Le Contrôle Technique ».. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 15:30:00. 5 EUR.

34 Rue Fortes Cannes

Socourt 88130 Vosges Grand Est



If you want to relax and laugh, come and see the « Gugusstins » theatre troupe. Three actors will give you a pleasant evening with « Tonton Gâteau, mon rêve » and « Le Contrôle Technique ».

Si quiere relajarse y echarse unas risas, acuda a la representación teatral de la compañía « les Gugusstins ». Tres actores le harán pasar una velada agradable con « Tonton Gâteau, mon rêve » y « Le Contrôle Technique ».

Lust auf Entspannung und Lachen: Kommen Sie zahlreich zur Theateraufführung der Truppe « Les Gugusstins ». Drei Schauspieler, die Ihnen mit « Tonton Gâteau, mon rêve » und « Le Contrôle Technique » einen angenehmen Abend bereiten werden.

