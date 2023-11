Exposition des peintres de l’Atelier 34 rue Eugène Ténot Tarbes, 11 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Peintures, céramiques, arts textiles à découvrir tous les jours de 15h à 18h

L’Atelier est une association de peintres vivant dans le sud ouest.

En 1992, quelques peintres se sont réunis pour proposer des expositions collectives dans la région, à Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre etc…

Tout est possible dès lors que cela se fait dans un bon esprit, et ce depuis plus de 20 ans.

Cette petite communauté de par sa bonne humeur et son dynamisme toujours au rendez vous est désormais incontournable dans le paysage culturel tarbais..

2023-12-11 fin : 2023-12-17 . EUR.

34 rue Eugène Ténot TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Paintings, ceramics, textile arts to discover every day from 3pm to 6pm

L’Atelier is an association of painters living in the south-west of France.

In 1992, a few painters got together to propose group exhibitions in the region, in Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre etc…

Anything is possible, as long as it’s done in a good spirit, and this has been the case for over 20 years.

This small community’s cheerfulness and dynamism have made it a fixture on the Tarbes cultural scene.

Pinturas, cerámicas y textiles para descubrir todos los días de 15:00 a 18:00 horas

L’Atelier es una asociación de pintores del suroeste de Francia.

En 1992, algunos pintores se reunieron para ofrecer exposiciones colectivas en la región, en Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre etc…

Todo es posible si se hace con buen espíritu, y así ha sido durante más de 20 años.

Esta pequeña comunidad, con su buen humor y su dinamismo, se ha convertido en un elemento esencial de la escena cultural de Tarbes.

Malerei, Keramik, Textilkunst täglich von 15 bis 18 Uhr zu entdecken

L’Atelier ist eine Vereinigung von Malern, die im Südwesten Frankreichs leben.

Im Jahr 1992 haben sich einige Maler zusammengefunden, um gemeinsame Ausstellungen in der Region, in Tarbes, Lourdes, Bagnères de Bigorre usw. zu organisieren.

Alles ist möglich, sobald es in einem guten Geist geschieht, und das seit mehr als 20 Jahren.

Diese kleine Gemeinschaft ist aufgrund ihrer guten Laune und ihrer immer vorhandenen Dynamik aus der kulturellen Landschaft von Tarbais nicht mehr wegzudenken.

