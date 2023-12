ART, DESIGN ET PLANTES MÉDICINALES / WORKSHOP DÉCORS ET CÉRAMIQUE 34 rue du Vieux Chaumont Saint-Nabord, 4 décembre 2023, Saint-Nabord.

Saint-Nabord,Vosges

En écho au projet Effluves, Chloé Guillemart du Studio Échelle Un, vous propose un atelier sur la (re)découverte de votre respiration “Art, Design et plantes médicinales”.

Plongez vos mains dans la Terre lors de cet atelier d’initiation au modelage sur colombins pour réaliser votre petit diffuseur d’huile essentielles.

Après une réflexion sur les couleurs, les motifs et les textures que vous associez au bien-être, vous réaliserez avec la technique de votre choix le décor de votre céramique à respirer.

Vous vous accorderez un moment de bien-être en vous initiant aux vertus thérapeutiques des plantes médicinales avec des conseils sur l’utilisation en inhalation et en infusion de votre future céramique.

A l’issue de la séance, vous serez invités à revenir quelques jours plus tard pour récupérer votre diffuseur et votre céramique à respirer fabriqués par vos soins.

Stage mené dans l’atelier de Marie-Christine Dumaine, artisan d’art et céramiste.

Repas tiré du sac prit en commun à l’atelier.

Inscription et réservation à l’adresse du site indiquée.

Possibilité de générer une carte cadeau.

___

Détails :

Appréhension du modelage

> Réalisation d’un diffuseur d’odeurs passif

Décors à l’engobe de sa céramique à respirer

> Travail de la couleur, du motif et de la texture

Sensibilisation à l’inhalation et à l’infusion de plantes

> Mode d’emploi et usage de votre pièce. Adultes

Samedi 2024-01-27 09:00:00 fin : 2024-01-27 16:00:00. 95 EUR.

34 rue du Vieux Chaumont

Saint-Nabord 88200 Vosges Grand Est



Echoing the Effluves project, Chloé Guillemart of Studio Échelle Un, offers a workshop on (re)discovering your breathing ?Art, Design and Medicinal Plants?

Plunge your hands into the earth at this introductory workshop in colombin modeling to create your own little essential oil diffuser.

After reflecting on the colors, patterns and textures you associate with well-being, you’ll use the technique of your choice to decorate your breathing ceramic.

You’ll enjoy a moment of well-being as you learn about the therapeutic virtues of medicinal plants, with advice on how to use your future ceramic as an inhalant or infusion.

At the end of the session, you’ll be invited to return a few days later to pick up your own diffuser and breathable ceramic.

Held in the studio of Marie-Christine Dumaine, craftswoman and ceramist.

Packed lunch at the workshop.

Registration and reservation at the website address indicated.

Possibility of generating a gift card.

___

Details :

Apprehension of modeling

> Creation of a passive scent diffuser

Decoration with slip on breathing ceramics

> Working with color, pattern and texture

Introduction to inhalation and infusion of plants

> Instructions and use of your room

Haciéndose eco del proyecto Efluvios, Chloé Guillemart, del Studio Échelle Un, propone un taller para (re)descubrir la respiración: « Arte, diseño y plantas medicinales ».

Sumerja las manos en la tierra en este taller de iniciación al modelado en colombina para crear su propio pequeño difusor de aceites esenciales.

Tras reflexionar sobre los colores, motivos y texturas que asocias con el bienestar, utilizarás la técnica que prefieras para crear la decoración de tu cerámica respiratoria.

Podrás regalarte un momento de bienestar mientras aprendes sobre las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales, con consejos sobre cómo utilizar tu futura cerámica como inhalante o infusión.

Al final de la sesión, se le invitará a volver unos días más tarde para recoger su propio difusor y su cerámica respirable.

Este curso tiene lugar en el taller de Marie-Christine Dumaine, artesana y ceramista.

Almuerzo para llevar en el taller.

Inscripción y reserva en la dirección web indicada.

Posibilidad de generar una tarjeta regalo.

___

Detalles :

Comprender la modelización

> Realización de un difusor de olores pasivo

Decoración con engobe de su cerámica respiratoria

> Trabajar con el color, el dibujo y la textura

Aprender sobre la inhalación y la infusión de plantas

> Instrucciones de uso y utilización de su sala

Als Echo auf das Projekt Effluves bietet Ihnen Chloé Guillemart vom Studio Échelle Un einen Workshop zur (Wieder-)Entdeckung Ihrer Atmung an: Kunst, Design und Heilpflanzen.

Tauchen Sie in diesem Workshop Ihre Hände in die Erde, um einen kleinen Diffusor für ätherische Öle herzustellen.

Nach einer Reflexion über die Farben, Motive und Texturen, die Sie mit Wohlbefinden in Verbindung bringen, stellen Sie mit einer Technik Ihrer Wahl das Dekor Ihrer Keramik zum Atmen her.

Sie gönnen sich einen Moment des Wohlbefindens, indem Sie sich mit den therapeutischen Eigenschaften von Heilpflanzen vertraut machen und Tipps zur Verwendung Ihrer zukünftigen Keramik als Inhalation oder Infusion erhalten.

Am Ende der Sitzung werden Sie eingeladen, einige Tage später wiederzukommen, um Ihren Diffusor und Ihre selbstgemachte Atemkeramik abzuholen.

Der Kurs findet in der Werkstatt von Marie-Christine Dumaine, Kunsthandwerkerin und Keramikerin, statt.

Gemeinsames Mittagessen in der Werkstatt.

Anmeldung und Reservierung unter der angegebenen Adresse der Website.

Es besteht die Möglichkeit, eine Geschenkkarte zu erstellen.

___

Details :

Verständnis von Modeling

> Herstellung eines passiven Duftspenders

Verzierungen mit Engobe seiner Keramik zum Atmen

> Arbeit mit Farben, Mustern und Texturen

Sensibilisierung für die Inhalation und Infusion von Pflanzen

> Gebrauchsanweisung und Nutzung Ihres Raumes

