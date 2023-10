REPAS BUWESPÄTZLE 34 rue du stade Volmunster, 15 octobre 2023, Volmunster.

Volmunster,Moselle

Le Sparclub les copains d’abord vous convie à un repas de Buwespätzle à déguster sur place ou à emporter. Pour les non-initiés il s’agit d’un plat typique de la région composé de quenelles de pommes de terre façonnées à la main.

Le menu de Buwespätzle est complété par du dessert et du café. En alternative une planchette froide vous est proposée.

L’animation dansante sera assurée dans l’après-midi par l’orchestre « Emotions ».

Uniquement sur réservation jusqu’au 6 octobre au 06 72 16 99 75 ou au 06 47 73 09 84.. Tout public

Dimanche 2023-10-15 11:30:00 fin : 2023-10-15 . 18 EUR.

34 rue du stade Salle Emile Gentil

Volmunster 57720 Moselle Grand Est



Sparclub les copains d’abord invites you to a meal of Buwespätzle to eat in or take away. For the uninitiated, Buwespätzle is a typical dish of the region, consisting of hand-formed potato dumplings.

The Buwespätzle menu is rounded off with dessert and coffee. Alternatively, a cold board is available.

Afternoon dance entertainment will be provided by the « Emotions » orchestra.

Reservations only until October 6: 06 72 16 99 75 or 06 47 73 09 84.

El Sparclub les copains d’abord te invita a una comida Buwespätzle para comer en casa o para llevar. Para los no iniciados, se trata de un plato típico de la región a base de albóndigas de patata hechas a mano.

El menú Buwespätzle se completa con postre y café. Como alternativa, se ofrece una tabla fría.

Por la tarde, la orquesta « Emotions » amenizará el baile.

Es necesario reservar antes del 6 de octubre llamando al 06 72 16 99 75 o al 06 47 73 09 84.

Der Sparclub les copains d’abord lädt Sie zu einem Buwespätzle-Essen ein, das Sie vor Ort genießen oder mitnehmen können. Für Nichtkenner handelt es sich dabei um ein typisches Gericht der Region, das aus handgeformten Kartoffelknödeln besteht.

Das Buwespätzle-Menü wird durch Dessert und Kaffee abgerundet. Als Alternative wird Ihnen eine kalte Planchette angeboten.

Für Tanzunterhaltung sorgt am Nachmittag die Band « Emotions ».

Nur mit Reservierung bis zum 6. Oktober unter 06 72 16 99 75 oder 06 47 73 09 84.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT DU PAYS DE BITCHE