Étranges lectures – Bones Bay
34 Rue du Président Wilson
Périgueux, 14 juin 2024

Périgueux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 18:30:00

fin : 2024-06-14

Lectures, Rencontres d’auteurs

Bones Bay – BECKY MANAWATU

« Le chant de Taukiri résonne dans le grondement de cette mer qu’il aime et déteste à la fois, dans la musique qu’il tire de la guitare héritée de son père. Le jeune homme fuit sur l’autre île, au nord, espérant échapper au poids des secrets de famille.

Arama, son petit frère qu’il a abandonné dans un foyer hostile, est celui dont on n’attend rien. Pourtant, avec l’ardeur et la grâce des vulnérables, le garçon s’obstine à révéler l’éclat de la vie dans chaque faille où elle peut encore trouver à se faufiler. »

Lecture par Isabelle Gazonnois & Daniel Kenigsberg.

34 Rue du Président Wilson Librairie Des Livres & Nous

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



