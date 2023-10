GOOLFY FÊTE HALLOWEEN 34 Rue du Mas Saint Pierre Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Goolfy passe en mode Halloween le 31 octobre de 14h à 23h.

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 23:00:00. .

34 Rue du Mas Saint Pierre

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



Goolfy goes into Halloween mode on October 31 from 2:00 to 11:00 p.m

Goolfy se pone en modo Halloween el 31 de octubre de 14.00 a 23.00 horas

Goolfy schaltet am 31. Oktober von 14 bis 23 Uhr auf Halloween-Modus um

Mise à jour le 2023-10-10 par OT MONTPELLIER