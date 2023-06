Visites guidées des expositions – Les Rencontres d’Arles 34 rue du docteur Fanton Arles, 10 juillet 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Du lundi 10 juillet au dimanche 24 septembre, une équipe de médiateur·trice·s propose chaque jour aux festivalier·ère·s 3 parcours de visites d’une heure et demie au sein des différents sites d’expositions..

2023-07-10 à ; fin : 2023-08-27 . .

34 rue du docteur Fanton Parcours à travers la ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From Monday, July 10 to Sunday, September 24, a team of mediators will offer festival-goers 3 one-and-a-half-hour tours of the various exhibition sites.

Del lunes 10 de julio al domingo 24 de septiembre, un equipo de mediadores ofrecerá a los asistentes al festival 3 visitas guiadas de una hora y media por los diferentes recintos de la exposición.

Von Montag, dem 10. Juli, bis Sonntag, dem 24. September, bietet ein Team von Vermittlern den Festivalbesuchern jeden Tag drei eineinhalbstündige Rundgänge durch die verschiedenen Ausstellungsorte an.

