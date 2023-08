Les étudiants vous guident – L’église Saint-Julien 34 Rue du 4 Septembre Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Les étudiants du master professionnel « Métiers du patrimoine » d'Aix-Marseille université proposent des visites guidées dans les monuments d'Arles.

université proposent des visites guidées dans les monuments d’Arles..

Aix-Marseille University?s « Métiers du patrimoine » professional master?s students

université offer guided tours of Arles monuments. Alumnos del máster profesional « Profesiones del Patrimonio » de la Universidad de Aix-Marsella

université ofrecen visitas guiadas a los monumentos de Arles. Studenten des professionellen Masterstudiengangs « Métiers du patrimoine » der Aix-Marseille

