Exposition : Talents d’aiguilles 34 rue des Voyageurs Preuschdorf, 14 octobre 2023, Preuschdorf.

Preuschdorf,Bas-Rhin

Découvrez les travaux de 7 artistes plasticiens et 8 étudiants en art de Strasbourg dans cet espace de dialogue..

2023-10-14 fin : 2023-10-22 18:00:00. 0 EUR.

34 rue des Voyageurs

Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est



Discover the work of 7 visual artists and 8 art students from Strasbourg in this space for dialogue.

Descubra la obra de 7 artistas plásticos y 8 estudiantes de arte de Estrasburgo en este espacio de diálogo.

Entdecken Sie in diesem Raum des Dialogs die Arbeiten von 7 bildenden Künstlern und 8 Kunststudenten aus Straßburg.

