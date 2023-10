Spectacle de cabaret – La Cage aux Piafs « Dry Martini » 34 rue des Dominicains Guebwiller, 8 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Spectacle de cabaret à trois voix et un piano. Les Piafs font cohabiter sur scène divers styles musicaux dans des arrangements jazz et swing, mêlés avec malice au cabaret parisien..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

34 rue des Dominicains

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Cabaret show for three voices and a piano. Les Piafs bring a variety of musical styles to the stage in jazz and swing arrangements, mischievously blended with Parisian cabaret.

Espectáculo de cabaret a tres voces y piano. Les Piafs llevan al escenario una variedad de estilos musicales en arreglos de jazz y swing, mezclados con picardía con el cabaret parisino.

Kabarettshow mit drei Stimmen und einem Klavier. Les Piafs bringen auf der Bühne verschiedene Musikstile in Jazz- und Swing-Arrangements zusammen, die schelmisch mit Pariser Kabarett vermischt werden.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller