Haut-Rhin Noël Bleu – Projection visuelle aux Dominicains 34 rue des Dominicains Guebwiller, 2 décembre 2023, Guebwiller. Guebwiller,Haut-Rhin Visite libre, projection visuelle dans le cloître. Guinguette de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-17 20:00:00. EUR.

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



Free visit, visual projection in the cloister. Christmas Guinguette. Visita libre, proyección visual en el claustro. Guinguette en Navidad. Freie Besichtigung, visuelle Projektion im Kreuzgang. Weihnachtsguinguette. Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller

