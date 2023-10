Recital Piano 4 mains 34 rue des Dominicains Guebwiller, 21 octobre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

scène ouverte le 21/10/23 pour découvrir Elodie Yepmou & Fabrizio Di Donna dans un récital de piano à 4 mains..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

34 rue des Dominicains

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



open stage on 10/21/23 to discover Elodie Yepmou & Fabrizio Di Donna in a 4-hand piano recital.

escenario abierto el 21/10/23 para descubrir a Elodie Yepmou & Fabrizio Di Donna en un recital de piano a 4 manos.

offene Bühne am 21.10.23, um Elodie Yepmou & Fabrizio Di Donna in einem vierhändigen Klavierabend zu erleben.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller