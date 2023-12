RiediSax Quartet 34 Rue des des Dominicains Guebwiller, 16 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:30:00

fin : 2023-12-16

Concert d’un quatuor de saxophones..

RiediSax Quartet est à la base un quatuor de saxophones issu de l’association de la musique de Riedisheim, formé à l’occasion de la venue des amis saxophonistes de Munderkingen (ville jumelée) et pérennisé depuis.

PROGRAMME :

• James Bond Theme arr. Ph. Marillia

• The Lone Ar-ranger Goes Sax Mad arr. Philip R. Buttall

• Celèbre Valse transcription R. Martin

• Game of Thrones arr. K. Agioritis

• Bohemian Rhapsody arr. Ph. Marillia

• Second Waltz arr. S.Verhaert

• Caminos arr. F. Bouton

• Cumparcita arr. B.Marillia

• Hip 2 Date by Kate Agioritis

• Cantina arr. Ph. Marillia

0 EUR.

34 Rue des des Dominicains

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



