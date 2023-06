SPECTACLE LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ 34 rue des colverts Ambrières-les-Vallées, 5 août 2023, Ambrières-les-Vallées.

Ambrières-les-Vallées,Mayenne

La Houlala Compagnie vous présente une histoire d’amour Shakespearienne dans un tourbillon de fantaisie, de merveilleux et d’humour, tel un songe au cœur d’une nuit d’été..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 22:30:00. .

34 rue des colverts

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire



La Houlala Compagnie presents a Shakespearean love story in a whirlwind of fantasy, wonder and humor, like a midsummer night?s dream.

La Houlala Compagnie presenta una historia de amor shakesperiana en un torbellino de fantasía, asombro y humor, como en el sueño de una noche de verano.

Die Houlala Compagnie präsentiert Ihnen eine Shakespeare’sche Liebesgeschichte in einem Strudel aus Fantasie, Wunder und Humor, wie ein Traum im Herzen einer Sommernacht.

