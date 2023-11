Dédicaces avec Jean-Pierre Gauffre : autour de son roman 778 grammes 34 Rue de la Plage Soulac-sur-Mer, 16 décembre 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Rencontre et séance de dédicaces avec l’auteur Jean-Pierre Gauffre.

Il nous présentera son ouvrage le plus récent : 778 grammes.

Voilà le résumé du roman : « Maria Dolores est morte à l’âge respectable de quatre-vingt-dix ans. Son fils unique, un quinquagénaire solitaire et désabusé par la vie, se retrouve avec sur les bras, l’urne funéraire contenant les cendres de sa mère. Ne pouvant les garder chez lui, il décide de les ramener en Espagne pour rendre ainsi sa génitrice à sa terre natale… »

Jean-Pierre Gauffre, créateur du journal du Médoc est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont Cuisine et gastronomie, La politique, Football pour rire et Bordeaux et la Gironde pour rire..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 13:00:00.

34 Rue de la Plage Librairie l’Oncle Tome

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meeting and signing session with author Jean-Pierre Gauffre.

He will be presenting his most recent work: 778 grammes.

Here’s a summary of the novel: « Maria Dolores died at the respectable age of ninety. Her only son, a solitary fifty-something disillusioned with life, finds himself holding the urn containing his mother’s ashes. Unable to keep them at home, he decides to take them back to Spain to return his mother to her native land… »

Jean-Pierre Gauffre, creator of the Journal du Médoc, is also the author of several books, including Cuisine et gastronomie, La politique, Football pour rire and Bordeaux et la Gironde pour rire.

Encuentro y sesión de firmas con el autor Jean-Pierre Gauffre.

Presentará su obra más reciente: 778 gramos.

He aquí un resumen de la novela: « María Dolores ha muerto a la respetable edad de noventa años. Su único hijo, un cincuentón solitario y desilusionado con la vida, se encuentra con la urna que contiene las cenizas de su madre. Incapaz de conservarlas en casa, decide llevárselas a España para devolver a su madre a su tierra natal… »

Jean-Pierre Gauffre, creador del diario Médoc, es también autor de varios libros, entre ellos Cuisine et gastronomie, La politique, Football pour rire y Bordeaux et la Gironde pour rire.

Treffen und Signierstunde mit dem Autor Jean-Pierre Gauffre.

Er wird uns sein neuestes Werk vorstellen: 778 Gramm.

Hier die Zusammenfassung des Romans: « Maria Dolores starb im respektablen Alter von neunzig Jahren. Ihr einziger Sohn, ein einsamer und vom Leben desillusionierter Mann in den Fünfzigern, hat die Urne mit der Asche seiner Mutter auf dem Arm. Da er sie nicht zu Hause aufbewahren kann, beschließt er, sie nach Spanien zu bringen, um seine Mutter in ihre Heimat zurückzuholen… »

Jean-Pierre Gauffre, Gründer der Zeitung des Médoc, ist auch Autor mehrerer Bücher, darunter Cuisine et gastronomie, La politique, Football pour rire und Bordeaux et la Gironde pour rire.

