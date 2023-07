Dédiaces avec Bernard Duporge à l’occasion de la sortie de son nouveau roman »Meurtre à Lacanau » 34 Rue de la Plage Soulac-sur-Mer, 19 juillet 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

Ce mercredi, venez participer à la séance de dédicaces de Bernard Duporge à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Meurtre à Lacanau, publié aux éditions Geste..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 13:00:00. EUR.

34 Rue de la Plage Librairie Oncle Tome

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This Wednesday, come along to Bernard Duporge?s book signing to mark the release of his new book, Meurtre à Lacanau, published by Editions Geste.

Este miércoles, asista a la firma de libros de Bernard Duporge con motivo de la publicación de su nuevo libro, Meurtre à Lacanau, editado por Geste.

Kommen Sie am Mittwoch zur Signierstunde von Bernard Duporge anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Buches Meurtre à Lacanau, das im Verlag Geste erschienen ist.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Médoc Atlantique