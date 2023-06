Dédicaces avec Claude Hérald, à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage « Un destin insolite » 34 Rue de la Plage Soulac-sur-Mer, 14 juillet 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

L’auteur régionaliste Claude Hérald sera présent à la librairie pour une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Un destin insolite aux

éditions de l’Estuaire. Il est également l’auteur d’Un été stupéfiant, paru en 2022..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 13:00:00. EUR.

34 Rue de la Plage Librairie Oncle Tome

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Regionalist author Claude Hérald will be at the bookshop for a signing session

to mark the release of his latest book, Un destin insolite, published by

éditions de l?Estuaire. He is also the author of Un été stupéfiant, published in 2022.

El escritor regionalista Claude Hérald firmará en la librería

con motivo de la publicación de su último libro, Un destin insolite, editado por

éditions de l’Estuaire. También es autor de Un été stupéfiant, publicado en 2022.

Der regionale Autor Claude Hérald wird in der Buchhandlung für eine Signierstunde anwesend sein

anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Buches Un destin insolite (Ein ungewöhnliches Schicksal) im Verlag

éditions de l’Estuaire. Er ist außerdem Autor des Buches Un été stupéfiant, das 2022 erschien.

