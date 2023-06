Dédicaces avec Jean-Paul Gauffre : auteur de dictionnaires humoristiques, à l’occasion de son nouveau roman 778 grammes 34 Rue de la Plage Soulac-sur-Mer, 9 juillet 2023, Soulac-sur-Mer.

Soulac-sur-Mer,Gironde

L’Oncle Tome accueille Jean-Paul Gauffre ce dimanche pour une séance de dédicaces. Il est l’auteur d’ouvrages humoristiques autour de la vigne et du vin, du football, de la politique ou encore de Bordeaux. Ses livres sont édités chez Sud Ouest. Il a récemment publié un roman : 778 grammes..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 13:00:00. EUR.

34 Rue de la Plage Librairie Oncle Tome

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’Oncle Tome welcomes Jean-Paul Gauffre this Sunday for a book signing. He is the author of humorous books on wine, soccer, politics and Bordeaux. His books are published by Sud Ouest. He recently published a novel: 778 grammes.

L’Oncle Tome recibe este domingo a Jean-Paul Gauffre para firmar libros. Es autor de varios libros humorísticos sobre el vino, el fútbol, la política y Burdeos. Sus libros han sido publicados por Sud Ouest. Recientemente ha publicado una novela: 778 gramos.

L’Oncle Tome empfängt Jean-Paul Gauffre diesen Sonntag zu einer Signierstunde. Er ist Autor von humorvollen Büchern über Weinberge und Wein, Fußball, Politik und Bordeaux. Seine Bücher werden bei Sud Ouest herausgegeben. Vor kurzem hat er einen Roman veröffentlicht: 778 Gramm.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Médoc Atlantique