JOUEURS // CIE LES MALADROITS – THÉÂTRE DE LAVAL 34 Rue de la Paix Laval, 18 avril 2024, Laval.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Théâtre d’objets : JOUEURS // CIE LES MALADROITS.

Avec des briques, du bois et une incroyable inventivité, deux comédiens rejouent l’histoire d’un conflit séculaire, entre espoir et utopie.

Israël-Palestine, 2021. Thomas rentre de Cisjordanie et retrouve son ami, Youssef, dans son atelier en France. Commence alors un voyage immobile comme un besoin d’engagement pour l’un, comme une quête d’héritage pour l’autre. Comment partager ce voyage sans trahir la réalité ?

Au croisement du théâtre documentaire et de la fiction, la pièce tire aussi sa force et sa singularité du théâtre d’objets et de la matière comme moteur de la narration. Thomas et Youssef bâtissent leur récit avec tout ce qu’ils ont sous la main : bois, briques, théières ou soldats de plomb viennent symboliser une inlassable histoire de construction et de destruction, ô combien complexe. Une approche ludique et passionnante où l’humour, omniprésent, laisse aussi affleurer de belles émotions.

Tout public dès 14 ans, placement numéroté

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• 1h30

• Tarifs : 13€ – 16€

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



