UNA BESTIA // ROMAIN DUBOIS – THÉÂTRE LAVAL 34 Rue de la Paix Laval, 13 avril 2024, Laval.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Solo Piano : UNA BESTIA // ROMAIN DUBOIS.

Solo Piano : UNA BESTIA // ROMAIN DUBOIS

Œuvre inclassable et performance physique au souffle saisissant : un récital de piano à nul autre pareil.

Pianiste, compositeur et ingénieur du son, Romain Dubois a bâti ce projet autour d’un instrument électromécanique des années 70 : une sorte de piano “augmenté”, permettant une grande liberté dans le traitement du son. Il est l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentations et de compositions, pour un résultat scénique aussi puissant qu’hypnotique.

Una Bestia est en effet une œuvre musicale et physique envoûtante, à la fois minimaliste et explosive, élégante et furieuse, où l’artiste explore un rapport très physique, presque animal, à son instrument. Jouant avec les codes des musiques électroniques et contemporaines, Romain Dubois atteint un état proche de la transe dans ce travail au corps et à cris avec le clavier, le son et l’élaboration de rythmes répétitifs ou syncopés. Sidérant !

Tout public (sonore, peu visuel), placement numéroté

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• 55 min

• Tarifs : 13€ – 16€

EUR.

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire