LA MORSURE DE L'ÂNE // LES VEILLEURS – CIE THÉÂTRALE
Laval, 27 mars 2024

Laval Mayenne

Date et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27

Avec malice, poésie et une grande finesse d’écriture, une fable sensible et profonde sur notre destinée commune.

Que lui arrive-t-il ? Paco ne sait plus où il est, ni où il en est. Dans l’étrange pays où il s’est égaré, il croise un âne qui lui mord les fesses, son fils Uriel devenu grand et qui n’a plus besoin de lui, une gamine qu’il ne connaît pas et qui lui demande d’être son père… Mais dans cet univers entre deux eaux, quel chemin prendre ?

Le texte de Nathalie Papin prend à bras le corps un thème aussi difficile qu’universel : la mort, et comment vivre avec la conscience de cette inéluctable fin. Musique, masques, jeux de lumière en clair-obscur et scénographie épurée – émaillée de mille et une idées de mise en scène – nous plongent dans cet un espace mental entre rêve et réalité. Un superbe conte existentiel.

Tout public dès 10 ans, placement numéroté

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• 1h05

• Tarifs : 13€ – 16€

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne



