FAADA FREDDY 34 Rue de la Paix Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne FAADA FREDDY 34 Rue de la Paix Laval, 3 février 2024, Laval. Laval,Mayenne Musique : FAADA FREDDY (SENEGAL).

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . EUR.

34 Rue de la Paix LE THEATRE

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Music: FAADA FREDDY (SENEGAL) Música: FAADA FREDDY (SENEGAL) Musik: FAADA FREDDY (SENEGAL) Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 34 Rue de la Paix Adresse 34 Rue de la Paix LE THEATRE Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 34 Rue de la Paix Laval latitude longitude 48.0709;-0.76772

34 Rue de la Paix Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/