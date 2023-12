LA SYMPHONIE DE POCHE – LE THÉÂTRE // MA RÉGION VIRTUOSE 34 Rue de la Paix Laval Catégories d’Évènement: Laval

Début : 2024-01-28 19:00:00

Spectacle « La Symphonie de Poche » au Théâtre de Laval.

Spectacle « La Symphonie de Poche » au Théâtre de Laval

Deborah Nemtanu violon

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction Dvorák : Danse slave opus 46 n°8

Bartók : Rhapsodie pour violon et orchestre n°1 Sz 87

Brahms : Danses hongroises n°4 et 6

Dvorák : Danse slave opus 72 n°2

Dvorák : Danse slave opus 46 n°7

Ravel : Tzigane • Dimanche 28 janvier – 19h – Le Théâtre de Laval, Salle B. Hendricks

• Durée : 45 min

• Tarif : 12€ EUR.

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

