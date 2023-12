LA DANSE AUX ORIGINES DE LA MUSIQUE – LE THÉÂTRE // MA RÉGION VIRTUOSE 34 Rue de la Paix Laval, 27 janvier 2024, Laval.

Spectacle « La danse aux origines de la musique » au Théâtre de Laval.

“La danse aux origines de la musique”

Jan Van Der Roost : Four Old Dances

Bert Appermont : Return of the Vikings

Robert W. Smith : Twas in the moon of wintertime

Tchaïkovski : extraits de ballets du Lac des cygnes

Tchaïkovski : extraits de ballets de Casse-noisettes

Arturo Marquez : Danzon n°2 (Pièce avec chant)

Au fin fond des temps, chant, danse et instruments s’unissaient déjà et scellaient à jamais leur indéfectible union. Depuis les organes, lors des rituels, fêtes populaires, à la Cour, à l’opéra, sur les plus grandes scènes de musiques actuelles, ils continuent d’être présents, sans frontières et sont devenus indispensables dans chacune de nos vies. L’orchestre symphonique, l’orchestre d’Harmonie, les élèves de danse classique, de chant et de percussions du Conservatoire de Laval Agglo vous proposent de partager le plateau pour un moment de mélange très riche. Chantez, dansez, jouez, venez !

• Samedi 27 janvier – 11h00 – Le Théâtre de Laval, salle B. Hendricks

• Durée : 1h

• Tarif : 2€

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



