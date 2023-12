CONFÉRENCE : LA MUSIQUE POP COPIE LES GRANDS TUBES CLASSIQUES – LE THÉÂTRE // MA RÉGION VIRTUOSE 34 Rue de la Paix Laval Catégories d’Évènement: Laval

fin : 2024-01-27 Conférence par Sophie Gaillot Miczka au Théâtre de Laval.

Sophie Gaillot Miczka conférencière “La musique pop copie les grands tubes classiques !”

Une échappée dans le monde des musiques actuelles à la recherche des thèmes classiques, avec des musiques des Beatles, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Céline Dion, Lady Gaga… • Samedi 27 janvier – 11h15 – Le Théâtre, la Rotonde

• Duré : 45 min

• Tarif : Gratuit, dans la limite des places disponibles .

