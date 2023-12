YA MARYAM – LE THÉÂTRE // MA RÉGION VIRTUOSE 34 Rue de la Paix Laval, 27 janvier 2024, Laval.

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27

Spectacle « Ya Maryam » au Théâtre de Laval.

“Ya Maryam”

Canticum Novum questionne ce qui résulte de la rencontre entre les peuples et les cultures à l’endroit de leurs spiritualités. Des remous, des vents, la mer, des côtes et des populations tannées par le temps et l’histoire… des vies façonnées par les déplacements et le croisement de patrimoines qui se rencontrent pour créer, en dépit des circonstances, une nouvelle langue et des berceuses réinventées.

• Samedi 27 janvier – 14h00 – Le Théâtre de Laval, Salle B. Hendricks

• Durée : 45 min

• Tarif : 10€

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



