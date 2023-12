SINFONIA VARSOVIA AUTOUR DE MENDELSSOHN – LE THÉÂTRE // MA RÉGION VIRTUOSE 34 Rue de la Paix Laval Catégories d’Évènement: Laval

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

Spectacle Sinfonia Varsovia autour de Mendelssohn au Théâtre de Laval.

Spectacle Sinfonia Varsovia autour de Mendelssohn au Théâtre de Laval

Aylen Pritchin violon

Sinfonia Varsovia

Barbara Dragan direction Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Mendelssohn : “Le Songe d’une nuit d’été” opus 61, extraits

Créé en mars 1845 à Leipzig, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms ou Tchaïkovski. • Vendredi 26 janvier – 20h30 – Le Théâtre de Laval, Salle B. Hendricks

• Durée : 45 min

• Tarif : 12€

• Liste d’attente disponible EUR.

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

