THÉÂTRE DE LAVAL : PRÉSENTATION DE LA SAISON 2023-24 34 Rue de la Paix Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne THÉÂTRE DE LAVAL : PRÉSENTATION DE LA SAISON 2023-24 34 Rue de la Paix Laval, 16 juin 2023, Laval. Laval,Mayenne Le théâtre de Laval présente son programme 2023-24.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

34 Rue de la Paix

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Théâtre de Laval presents its 2023-24 program El teatro Laval presenta su programación 2023-24 Das Theater in Laval stellt sein Programm 2023-24 vor Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 34 Rue de la Paix Adresse 34 Rue de la Paix Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 34 Rue de la Paix Laval

34 Rue de la Paix Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/

THÉÂTRE DE LAVAL : PRÉSENTATION DE LA SAISON 2023-24 34 Rue de la Paix Laval 2023-06-16 was last modified: by THÉÂTRE DE LAVAL : PRÉSENTATION DE LA SAISON 2023-24 34 Rue de la Paix Laval 34 Rue de la Paix Laval 16 juin 2023