Marché de Noël de Heimsbrunn 34 rue de Hochstatt Heimsbrunn, 2 décembre 2023, Heimsbrunn.

Heimsbrunn,Haut-Rhin

L’association Bricomania propose son marché autour d’une patinoire. De nombreuses animations vous attendent !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. 0 EUR.

34 rue de Hochstatt

Heimsbrunn 68990 Haut-Rhin Grand Est



The association Bricomania proposes its market around an ice rink. Many animations await you!

La asociación Bricomanía propone su mercado en torno a una pista de hielo. ¡Te esperan muchas animaciones!

Der Verein Bricomania bietet seinen Markt rund um eine Eislaufbahn an. Zahlreiche Animationen warten auf Sie!

