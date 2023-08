Exposition « Femmes pilotes » 34 rue de Genève Angoulême, 15 septembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

À l’occasion du Circuit des Remparts, venez visiter l’exposition : « Femmes Pilotes » à l’Espace mémoriel de la résistance et de la déportation..

2023-09-15 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

34 rue de Genève Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



For the Circuit des Remparts, come and visit the « Femmes Pilotes » exhibition at the Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation.

Coincidiendo con el Circuit des Remparts, venga a visitar la exposición « Femmes Pilotes » en el Espace mémoriel de la résistance et de la déportation.

Besuchen Sie anlässlich des Circuit des Remparts die Ausstellung: « Femmes Pilotes » im Espace mémoriel de la résistance et de la déportation (Gedenkstätte des Widerstands und der Deportation).

