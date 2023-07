Exposition « Bir Hakeim 1942 » 34 rue de Genève Angoulême, 1 août 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Venez découvrir la nouvelle exposition consacrée à l’album « Bir Hakeim 1942 » de Jean-François Vivier et Francesco Rizzato, dans la collection Les grandes batailles de l’Histoire de France aux éditions Plein Vent..

2023-08-01 14:00:00 fin : 2023-09-01 18:00:00. .

34 rue de Genève Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the new exhibition dedicated to the album « Bir Hakeim 1942 » by Jean-François Vivier and Francesco Rizzato, part of the collection Les grandes batailles de l?Histoire de France published by Plein Vent.

Venga a descubrir la nueva exposición dedicada al álbum « Bir Hakeim 1942 » de Jean-François Vivier y Francesco Rizzato, que forma parte de la colección Les grandes batailles de l’Histoire de France publicada por Plein Vent.

Besuchen Sie die neue Ausstellung zum Album « Bir Hakeim 1942 » von Jean-François Vivier und Francesco Rizzato in der Reihe Les grandes batailles de l’Histoire de France des Verlags Plein Vent.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême