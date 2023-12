Cet évènement est passé Exposition : Collages et aquarelles de Marie-Anne Pasquet à Chantilly 34 Rue d’Aumale Chantilly Catégories d’Évènement: Chantilly

Exposition : Collages et aquarelles de Marie-Anne Pasquet à Chantilly

Date : 27 novembre 2023 - 22 décembre 2023

Pour la 2ème année consécutive, Marie-Anne Pasquet expose ses œuvres au Centre Culturel de Chantilly. Plus d'une cinquantaine de collages et aquarelles, figuratifs ou non, grands et petits formats, mais toujours très colorés ! De quoi mettre de la couleur dans l'hiver qui arrive…et pourquoi pas au pied du sapin.

Lieu : 34 Rue d'Aumale, Chantilly 60500

