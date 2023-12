Don de Sang à Cahors 34 rue Charles Bourseul Cahors, 19 décembre 2023, Cahors.

Cahors Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 10:00:00

fin : 2023-12-22 13:00:00

Opération don de Sang du 19 au 22 décembre 2023.

A l’approche de cette collecte, nous attirons votre attention sur la situation des réserves de sang qui est préoccupante en cette fin d’année et qui nécessite une importante mobilisation. En effet, comme souvent à cette période, nous faisons face à des problématiques de fréquentation des collectes et une certaine hausse des besoins dans les établissements de santé. Ces problématiques font actuellement de l’Occitanie l’une des régions les plus touchées de France au niveau du stock.

34 rue Charles Bourseul Maison du Don

Cahors 46000 Lot Occitanie



