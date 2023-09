Don de Sang à Cahors 34 rue Charles Bourseul Cahors, 10 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Opération don de Sang mardi 10 et vendredi 13 octobre. Lors de ces deux journées, les donneurs de sang auront l’occasion de déguster une collation post-don préparée par le chef Alexandre Marre du Bistro 1911..

2023-10-10 14:00:00 fin : 2023-10-10 14:00:00. .

34 rue Charles Bourseul Maison du Don

Cahors 46000 Lot Occitanie



Operation Don de Sang on Tuesday October 10 and Friday October 13. On both days, blood donors will have the opportunity to enjoy a post-donation snack prepared by chef Alexandre Marre from Bistro 1911.

Operación Donación de Sangre el martes 10 y el viernes 13 de octubre. Ambos días, los donantes de sangre tendrán la oportunidad de disfrutar de un aperitivo posterior a la donación preparado por el chef Alexandre Marre, del Bistro 1911.

Blutspendeaktion am Dienstag, den 10. und Freitag, den 13. Oktober. An diesen beiden Tagen haben Blutspender die Gelegenheit, einen Post-Donor-Snack zu genießen, der von Chefkoch Alexandre Marre vom Bistro 1911 zubereitet wird.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT CVL Castelnau-Montratier