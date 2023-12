Dax Tellement Noël : L’heure des histoires 34 rue Cazade Dax, 1 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

1er séance 15h: » j’aime « la magie, les chants et les illuminations. 2ème séance 16h : » j’aime pas » les pulls moches , le carillon des clochettes et le goût de la dinde. Choisis ton camp ou viens aux deux séances. Histoires, jeux et ateliers créatifs, dès 3ans..

34 rue Cazade Biblio’Ludo(thèque)

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



1st session 3pm: « I like » magic, singing and illuminations. 2nd session 4pm: « I don’t like » ugly sweaters, jingle bells and the taste of turkey. Choose your side or come to both sessions. Stories, games and creative workshops, for ages 3 and up.

1ª sesión 15.00 h: « Me gusta » la magia, las canciones y la iluminación. 2ª sesión 16.00 h: « No me gustan » los saltadores feos, los cascabeles y el sabor a pavo. Elige tu bando o ven a las dos sesiones. Cuentos, juegos y talleres creativos, a partir de 3 años.

1. Sitzung 15 Uhr: « Ich mag « Zauberei, Gesang und Beleuchtung. 2. Sitzung 16 Uhr: « Ich mag nicht » hässliche Pullover, Glockengeläut und den Geschmack von Truthahn. Entscheide dich für eine Seite oder komm zu beiden Sitzungen. Geschichten, Spiele und kreative Workshops, ab 3 Jahren.

