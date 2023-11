Dax Tellement Noël : Tricote et crochète 34 rue Cazade Dax, 13 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Amenez vos pelotes, vos aiguilles, vos crochets, vous trouvez savoir faire et patrons sur place . Sur réservation..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

34 rue Cazade Biblio’Ludo(thèque)

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Bring your balls, your needles, your hooks, you find know-how and patterns on the spot. Reservations required.

Traiga sus ovillos, sus agujas, sus ganchos, encontrará conocimientos técnicos y patrones in situ. Reserva obligatoria.

Bringen Sie Ihre Knäuel, Nadeln und Häkelnadeln mit, Sie finden Know-how und Schnittmuster vor Ort. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Grand Dax