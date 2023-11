Dax Tellement Noël : Club Culture spécial Noël 34 rue Cazade Dax, 9 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Partager vos coups de cœur littéraires, musique, cinéma. Découvrez les nouveautés de la bibliothèque Ludothèque. Sur réservation..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

34 rue Cazade Biblio’Ludo(thèque)

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Share your favorite books, music and movies. Discover what’s new in the toy library. Reservations required.

Comparta sus favoritos de literatura, música y cine. Descubra las novedades de la ludoteca. Reserva previa.

Teilen Sie Ihre Favoriten aus Literatur, Musik und Kino mit anderen. Entdecken Sie die Neuheiten der Bibliothek Ludothek. Auf Voranmeldung.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Grand Dax