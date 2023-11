Dax Tellement Noël : Soupe des ches des Kiwanis 34 rue Cazade Dax Catégories d’Évènement: Dax

Landes Dax Tellement Noël : Soupe des ches des Kiwanis 34 rue Cazade Dax, 2 décembre 2023, Dax. Dax,Landes Régalez vous avec les soupes concoctées par des chefs de la région..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 13:00:00. .

34 rue Cazade Place de la cathédrale

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Enjoy soups concocted by local chefs. Deléitese con sopas elaboradas por chefs locales. Verwöhnen Sie sich mit Suppen, die von Köchen aus der Region zubereitet werden.

